Лондон, 1 ноября, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Обладательница премии Венецианского кинофестиваля Имелда Стонтон получила роль состарившейся британской королевы Елизаветы II в сериале «Корона», сообщает 1 ноября Reuters со ссылкой на источники в Netflix.

Кадр из сериала «Корона» Клэр Фой

Ранее Стонтон получила признание благодаря ролям в таких фильмах, как «Писатели свободы», «Моя семья и другие звери», «Гордость», «Вера Дрейк» и «Малефисента».

Главные роли королевы Елизаветы II и принца Филиппа ранее в сериале исполнили соответственно обладательница премии «Оскар» Оливия Колман, получившая признание благодаря фильмам «Фаворитка», «Железная леди», «Дрянь», «Пип шоу» и «Убийство на пляже», и Тобайас Мензис, сыгравший в фильмах «Дуэль», «Искупление», «Волшебная страна», «Казино рояль», «Чужестранка» и «Игра престолов».