Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM Житель Ставропольского края Сергей П. получил реальный срок наказания за призывы к терроризму в виртуальном пространстве. Он опубликовал комментарий в сети интернет и попал под статью.

Суд

По итогам рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону объявил вердикт — два года лишения свободы с колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Из подробностей уголовного дела известно, что обвиняемый, находясь в Ставрополе 12 августа 2020 года, разместил «в сети интернет свой текстовый комментарий, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Вынесенный приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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