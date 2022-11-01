Москва, 1 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В настоящее время введение в России уголовной ответственности за уклонение от мобилизации не актуально, уверен сенатор Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Как сообщало ИА REGNUM ранее, законопроект об уголовном наказании за отказ от мобилизации разработали депутаты фракции «Единая Россия». Предполагается, что за отказ от мобилизации будут штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.

«Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)», — отметил Клишас в совем телеграм-канале.

Напомним, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что указ президента РФ Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не нужен.

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