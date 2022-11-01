Черноземельский район, Калмыкия, 1 ноября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Черноземельском районе Калмыкии организовали подвоз питьевой воды населению по графикам. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве ЖКХ и энергетики 1 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистейшая вода

Ситуация по ненадлежащему качеству воды источников централизованного водоснабжения в распределительной сети посёлков Черноземельского района и вопросы по обеспечению привозной водой находятся на контроле властей. В пробах воды превышена предельно допустимая концентрация химических веществ.

ИА REGNUM напоминает, что в Черноземельском районе Калмыкии запретили пить воду из-под крана, а также использовать её для приготовления пищи. Воду по графику получают жители пяти посёлков — Комсомольского, Артезиана, Кумского, Ачинеров и Прикумского.