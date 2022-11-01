Бухарест, 1 ноября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В течение ближайшего года в Румынии к системам канализации и водоснабжения будет подключено не менее 88,5 тысячи домохозяйств. Об этом 1 ноября со ссылкой на заявление министра окружающей среды Румынии Танцоша Барну сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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По словам министра, правительство и структуры Еврокомиссии выделили на реализацию соответствующей программы в общей сложности 168 млн евро.

«В первую очередь системы водоподачи и водоотведения мы установим в домах пожилых и малообеспеченных граждан, затем наступит очередь остальных потребителей», — резюмировал Барна.

Напомним, согласно статистическим отчетам, на сегодняшний день в Румынии без канализации и регулярного водоснабжения проживает до 250 тысяч семей.