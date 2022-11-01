Красное Село, Санкт-Петербург, 1 ноября, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Дело наркозависимого жителя Петербурга Азиза Абдуллаева, убившего мать и гостя своего друга в его квартире в Красном Селе, зарегистрировали в суде, сообщили 1 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Astr.sledcom.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поздно вечером 30 ноября 2021 года Абдуллаев в состоянии наркотического опьянения пришел в квартиру к своему знакомому на улице Суворова, 13 в Красном Селе. Из материалов дела следует, что, испытывая личную неприязнь и действуя из мести, мужчина достал нож и сначала убил 24-летнего гостя. Он нанес ему несколько ударов ножом в грудь, лицо, правое плечо и тела, от чего тот скончался на месте.

Затем мужчина набросился на 49-летнюю хозяйку квартиры, которая пришла на шум. Злоумышленник одним ударом ножа в шею сбил женщину с ног, от чего та упала и ударилась лицом о твердый предмет, после чего скончалась. Следующей жертвой Абдуллаева должен был стать сын убитой женщины — пойдя на кухню, злоумышленник также ударил его ножом в грудь, в область плеча, правого тазобедренного сустава и избил, чем причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Довести свой преступный умысел Абдуллаев не смог, так как на шум пришла 82-летняя бабушка потерпевшего. Она спугнула убийцу и вызвала скорую медицинскую помощь и полицию. Благодаря чему её внука удалось спасти, а вскоре задержать подозреваемого.

«Материалы дела переданы судье, назначено судебное заседание для решения вопроса о продлении меры пресечения», — уточнили в ОПС.