Ярославль, , 16:54 — REGNUM В Ярославле сняли арест со счетов «ПАТП-1». Об этом сообщает ЯрНьюс.

Напомним, решение об аресте было принято 30 июля 2022 года. Затем, в сентябре, было заблокировано ещё несколько счетов транспортного предприятия.

1 ноября стало известно, что все претензии Федеральной налоговой службы к «ПАТП-1» сняты. Между тем, в силе пока остаётся арест, наложенный на счета другого городского транспортного предприятия — АО «Яргорэлектротранс».

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