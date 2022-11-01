Александр Полегенько,
1 ноября 2022, 18:24 — REGNUM В Бахчисарайском парке миниатюр 1 ноября состоялось открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому, находящегося в Мелитополе. На открытии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник Богдану Хмельницкому стал первым объектом новой экспозиции уменьшенных копий известных памятников и зданий новых российских регионов, который разместится в парке миниатюр.
Скульптура выполнена в масштабе 1:25
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Скульптура выполнена в масштабе 1:25 и является точной копией образца 1954 года.
Миниатюра памятника Богдану Хмельницкому является точной копией образца 1954 года
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Уменьшенная копия памятника Богдану Хмельницкому расположена в уютном месте, среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр памятников и зданий новых российских регионов
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра Богдана Хмельницкого расположена в уютном месте среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр новых регионов РФ.
Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра дачи Стамболи в Феодосии
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра собора Александра Невского в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра монумента «Родина-мать» в Киеве
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра замка «Ласточкино гнездо»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра замка «Ласточкино гнездо»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра замка «Ясная поляна» (Гаспра)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра филиала Национального банка в Симферополе
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра виллы «Сфинкс» в Евпатории
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра Массандровского дворца императора Александра III в Ялте
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра аэропорта Симферополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра церкви Воскресения Христова (Форос)
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра Генуэзской крепости в Cудаке
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра Ханского дворца в Бахчисарае
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Гости мероприятия смогли не только полюбоваться парком миниатюр и его новым приобретением, но и увидеть новорождённых животных в зоосаде при парке — барашка, который появился на свет в ночь на 1 ноября, и пони.
Новорождённый барашек Шон
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Белка
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пони с маской Бэтмена
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пони с маской Бэтмена
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Пони с маской Бэтмена
Александр Полегенько © ИА REGNUM