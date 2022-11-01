1 ноября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 18:24 — REGNUM В Бахчисарайском парке миниатюр 1 ноября состоялось открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому, находящегося в Мелитополе. На открытии побывал фотокорреспондент ИА REGNUM.

Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Памятник Богдану Хмельницкому стал первым объектом новой экспозиции уменьшенных копий известных памятников и зданий новых российских регионов, который разместится в парке миниатюр.

Скульптура выполнена в масштабе 1:25 Александр Полегенько © ИА REGNUM

Скульптура выполнена в масштабе 1:25 и является точной копией образца 1954 года.

Миниатюра памятника Богдану Хмельницкому является точной копией образца 1954 года Александр Полегенько © ИА REGNUM

Уменьшенная копия памятника Богдану Хмельницкому расположена в уютном месте, среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр памятников и зданий новых российских регионов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Открытие миниатюры памятника Богдану Хмельницкому в Мелитополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра Богдана Хмельницкого расположена в уютном месте среди вечнозеленых посадок, и именно с неё начнётся коллекция миниатюр новых регионов РФ.

Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра железнодорожного вокзала в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра дачи Стамболи в Феодосии Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра собора Александра Невского в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра монумента «Родина-мать» в Киеве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра замка «Ласточкино гнездо» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра замка «Ласточкино гнездо» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра замка «Ясная поляна» (Гаспра) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра филиала Национального банка в Симферополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Миниатюра виллы «Сфинкс» в Евпатории Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра Массандровского дворца императора Александра III в Ялте Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра аэропорта Симферополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра церкви Воскресения Христова (Форос) Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра Генуэзской крепости в Cудаке Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра Ханского дворца в Бахчисарае Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште Александр Полегенько © ИА REGNUM

Миниатюра дачи купца Стахеева в Алуште Александр Полегенько © ИА REGNUM

Гости мероприятия смогли не только полюбоваться парком миниатюр и его новым приобретением, но и увидеть новорождённых животных в зоосаде при парке — барашка, который появился на свет в ночь на 1 ноября, и пони.

Новорождённый барашек Шон Александр Полегенько © ИА REGNUM

Белка Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пони с маской Бэтмена Александр Полегенько © ИА REGNUM

Пони с маской Бэтмена Александр Полегенько © ИА REGNUM