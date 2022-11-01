Вашингтон, 1 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Американский производитель электрокаров Tesla планирует начать массовое производство своего электрического пикапа Cybertruck в конце 2023 года, что на два года позже, чем обещала компания, сообщает 1 ноября Reuters.

268_others Копия Tesla Cybertruck

В октябре компания заявила, что подготавливает завод в Остине, штат Техас, к производству новой модели. Сообщается, что «раннее производство» должно начаться в середине 2023 года.

«Мы находимся на финальном этапе для [запуска] Cybertruck», — сказал глава компании Илон Маск на телефонной конференции с финансовыми аналитиками.

Напомним, что компания Tesla представила свой первый электрический пикап в 2019 году. Первоначально в компании планировали выпустить эту модель на рынок в 2021 году.

Позже производитель электромобилей неоднократно сдвигал сроки серийного производства. Также в Tesla задержали выход ранее представленного грузового электромобиля Semi и электрического суперкара Roadster.