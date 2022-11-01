Краснодар, 1 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В муниципалитетах Краснодарского края принято более 2,7 тыс. заявлений на оформление гражданства РФ. Российские паспорта выданы 575 жителям Херсонской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Готовые паспорта

На Кубань прибыли более 10 тыс. жителей Херсонской области, из них 8,8 тыс. человек размещены в отелях Анапы, около 790 человек — в здравницах Темрюкского района, свыше 450 человек — в Туапсе.

Во всех населённых пунктах работают информационные центры, где прибывающие жители Херсонщины могут получить консультационную помощь.