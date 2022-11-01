Нижневартовск, Югра, 1 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Из аэропорта в Нижневартовске (ХМАО) в 2023 году запустят два новых субсидируемых авиамаршрута. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на Росавиацию.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

При софинансировании со стороны Ингушетии планируются полёты по маршруту Нижневартовск — Магас. Их будет выполнять авиакомпания Nordwind как минимум один раз в неделю на самолете Boeing 737-800. Расписание по данному маршруту пока не сформировано.

Маршрут Нижневартовск — Челябинск с периодичностью два раза в неделю на самолетах Embraer — 170 запустит в 2023 году авиакомпания S7. Финансовую поддержку маршруту окажут из бюджетов ХМАО и Челябинской области. Информации о старте полётов на данный момент нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года открываются авиарейсы из Тюмени в Дубай.