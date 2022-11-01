Уфа, , 16:49 — REGNUM Мобилизованным из Башкирии, которые проходят службу в городе Пензе, доставили необходимые вещи, а также посылки от родственников. Об этом 1 ноября сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Мобилизованные t. me/glebnikitin_nn

Он сообщил, что в Пензе встретился военнослужащими из Башкирии.

«Привезли продукты, комплекты, где спальный мешок, коврик, фонарик, термос, теплые сапоги, носки, перчатки, шапка и другие предметы первой необходимости, а также личные посылки от родственников», — сообщил он.

Чиновник добавил, что записал все вопросы, которые задали ему мобилизованные в ходе разговора в ним.

«Все приняли в работу. Своих не бросаем!» — сообщил мэр Уфы.

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