Вашингтон, 1 ноября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX планирует в начале декабря впервые запустить на орбиту гигантскую ракету Starship, что станет важнейшим демонстрационным полетом, поскольку компания в ближайшие несколько лет планирует отправить астронавтов NASA на Луну, сообщает 1 ноября Reuetrs.

Spacex.com SpaceX Starship

В декабре частная компания впервые испытает 70-метровую ракету-носитель Super Heavy для вывода на орбиту 50-метрового космического корабля Starship.

«Мы планируем четыре крупных полета Starship. Первый из них состоится в декабре, в начале декабря», — рассказал Марк Кирасич, старший сотрудник NASA, курирующий разработку лунной программы Artemis.

Напомним, что компания SpaceX уже много лет планировала отправить свою громадную ракетную систему нового поколения на орбиту с частных стартовых площадок в Техасе, где ранее она запускала только прототипы верхней части Starship на высоту около 10 км.