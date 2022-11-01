Тамбов, 1 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Ремонтные работы во всех дворах, вошедших в 2022 году в программу «Формирование комфортной городской среды», завершились Тамбове. Об этом ИА REGNUM 1 ноября сообщили в пресс-службе администрации города.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Двор

В порядок привели 19 территорий. Многих из них не ремонтировались с момента постройки. На половине объектов сначала заменили подземные коммуникации, затем заасфальтировали проезды, установили бордюрные камни, скамейки и урны, обустроили тротуары.

Общая стоимость работ составила порядка 47 млн рублей.