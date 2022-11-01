Донецк, 1 ноября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Артиллеристы 1-й Славянской бригады Донецкой Народной Республики показали видео уничтожения двух опорных пунктов ВСУ. Кадры опубликованы в телеграм-канале Народной милиции ДНР 1 ноября.

Александр Погожев ИА REGNUM Брошенная техника на трассе. ДНР

«Ствольная артиллерия 1-й Славянской гвардейской бригады поддерживает огнём пехоту в направлении Водяного-Опытного. Точным огнём орудий были уничтожены два опорных пункта ВСУ», — говорится в сообщении, сопровождающем видеокадры.

ИА REGNUM сообщало, что в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки уничтожили до 50 киевских боевиков, сообщается 1 ноября в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Читайте также: В ДНР за сутки ликвидировали до 50 боевиков ВСУ