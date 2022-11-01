Псков, 1 ноября, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В следующем году доходы Псковской области составят 45,12 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

В областное Собрание депутатов внесли проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно его содержанию, доходы Псковской области в 2023 году составят 45,12 млрд рублей, а расходы — 47,98 млрд рублей. Дефицит бюджета-2023 составит 2,8 млрд рублей.

Сумма доходов и расходов на 2024 год определена в размере 42,75 млрд рублей, а на 2025 год — 33,68 и 32,6 млрд рублей, соответственно.

При этом в процессе рассмотрения проекта бюджета депутатами указанные параметры могут быть изменены. Корректировки могут произойти с уточнением положений федерального бюджета.

Ранее в Псковской области скорректировали параметры бюджета региона на 2022 год. Доходы по итогам года должны составить 51,7 млрд рублей, а сумма расходов — почти 56 млрд рублей.