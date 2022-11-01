Москва, , 16:39 — REGNUM История корейского языка или Хангыль, как его называют в Корее, начинается в середине XV века, в России же его начинают изучать в конце ХIХ, а в ХХI веке МГПУ издает первый в стране электронный учебник.

Доцент Института иностранных языков МГПУ Людмила Воронина получила в 2014 году первый из трёх патент по прописи корейского языка, изучила множество цифровых англо- и корейскоязычных средств обучения, с помощью программистов компании Smart Life перевела в электронный формат пять томов учебника «Мой корейский» и приступила к созданию электронного учебника, суть которого заключается в трех характеристиках: интерактивность, гипертекстуальность и полимодальность.

Интерактивность нужна для того, чтобы отражать прогресс в электронной прописи и облегчать усилия, которые новичкам приходится прикладывать во время прорисовывания тушью букв, отчего с непривычки перенапрягаются мышцы руки. А прописать нужно 40 букв, причем каждую по 100 раз, а еще их соединения между собой в слоги.

«Я решила оптимизировать усилия, поэтому учебник представлен на планшете. Стилус позволяет рисовать буквы бесконечно, а преподаватель в режиме реального времени видеть на каком этапе обучения находится студент. Переход на следующую ступень возможен лишь когда буква выведена правильно», — поделилась создатель учебника.

Гипертекстуальность позволяет мгновенно перемещаться из одного раздела учебника в другой. Например, нажатие стилусом или пальцем на одну из букв (или слогов) в содержании перенаправляет обучающегося на страницу конкретного упражнения. Полимодальность же, в свою очередь, позволяет формировать графические навыки одновременно с аудитивными: в тренировочном поле каждой буквы есть значок, нажав на который, студент слышит произношение.

Стоит отметить, что за последние три года направление «Востоковедение и африканистики» в МГПУ стало пользоваться популярностью, количество студентов выросло на 25%. Это связано со стремительным развитием экономики восточных стран, что и делает привлекательным для изучения, в том числе, корейский язык.

В дополнении к электронному учебнику для студентов преподаватели Института иностранных языков МГПУ создают монографию и учебное пособие для педагогов, в которых речь пойдет не только о теоретических основах обучения иностранным языкам с помощью электронного учебника, но и о технологиях обучения с его помощью.