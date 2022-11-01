Томск, , 16:35 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит на расселение бараков в Томске 466 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Барак Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Таким образом, по его словам, на средства фонда и областного бюджета до конца 2023 года планируется приобрести для томских семей 711 квартир.

«В Томске проблему аварийного жилья нужно решать, как можно скорее, создавать для людей достойные и безопасные условия жизни», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, областные власти намерены за десять лет построить более 7 млн кв. метра жилья. В регионе предстоит обновить до 20% всего жилищного фона области, переселить из аварийных домов в новые квартиры более 9 тыс. человек, расселить почти 130 тыс. кв. метров бараков.

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