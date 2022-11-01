Калининград, 1 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Калининградской области ожидается бесснежная и прохладная зима. Об этом в телеграм-канале Музей Мирового океана заявила кандидат географичеаких наук, профессор-консультант БФУ им. Канта Галина Баринова.

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«Конечно, температура понизится — будет достаточно явно выраженное похолодание, но особых снежных осадков — снега именно — я думаю, ждать не приходится. Будут осадки в виде мокрого снега, дождей», — пояснила климатолог.

Также она обратила внимание, что предстоящей зимой в Калининградской области не ожидается сильного понижения температуры.