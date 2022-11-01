Ростов-на-Дону, , 16:31 — REGNUM Южный окружной военный суд 1 ноября вынес приговор жителю Ставрополя, обвиняемому в публичных призывах к терроризму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что 12 августа 2020 года интернет-пользователь разместил текстовый комментарий к одной из публикаций. Комментарий содержал публичные призывы к терроризму.

Злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.