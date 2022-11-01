В Ростове-на-Дону житель Ставрополя осуждён за призывы к терроризму
Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд 1 ноября вынес приговор жителю Ставрополя, обвиняемому в публичных призывах к терроризму. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.
Иван Шилов ИА REGNUM
Суд
Следствием и судом установлено, что 12 августа 2020 года интернет-пользователь разместил текстовый комментарий к одной из публикаций. Комментарий содержал публичные призывы к терроризму.
Злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.