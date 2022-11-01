Хьюстон, США, 1 ноября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Американский репер Takeoff (Кершник Кари Болл) скончался в результате перестрелки в Хьюстоне, сообщают 1 ноября местные СМИ.

Кадр из клипа Us vs. Them Quavo и Takeoff

28-летний рэп-исполнитель получил огнестрельные ранения во время игры в боулинг-клубе 810 Billiards & Bowling Houston, когда неизвестный человек открыл стрельбу.

Репер скончался от полученных ран на месте происшествия еще до прибытия полиции. Еще два человека были ранены и доставлены в больницу. В данный момент ведется расследование и поиск преступника. Мотивы преступления также остаются неизвестными.

Напомним, что Takeoff являлся самым молодым членом хип-хоп трио Migos, в которое также входят рэперы Quavo и Offset.