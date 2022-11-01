Москва, , 16:29 — REGNUM Уровень доходов большинства жителей РФ не позволяет им формировать сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал данные о том, что 47% жителей РФ не имеет никаких накоплений.

Сбережения на чёрный день Pictures of Money

«Абсолютно очевидно, что большинство жителей РФ не копят и никуда не инвестируют, — сказал Головченко. — Да и уровень доходов большинства не позволяет им делать это. Ведь большинство живёт от зарплаты до зарплаты. И если население России берет кредиты уже даже на еду, то говорить о накоплениях просто невозможно. И это всё, конечно, очень тревожно как для финансовой стабильности обычной российской семьи — ведь очевидно, что финансовая ситуация для среднестатистического жителя РФ будет в ближайшие годы только ухудшаться, так и для внутреннего потребления в России. Очевидно, что с такой ситуацией потребление в России будет только падать в ближайшие годы. Тревожный тренд ещё и в том, что и количество граждан, не имеющих вообще никаких накоплений, в ближайшее время будет только увеличиваться».

Как подчеркнул Головченко, сейчас население начинает очень сильно экономить.

«И экономят не от того, что остатки непотраченных денег идут в накопления. А потому что расходы выросли», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что с каждым годом количество жителей РФ, обладающих достаточными накоплениями на черный день, убывает.

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