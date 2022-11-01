Москва, , 16:26 — REGNUM Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. В этом году уже более 30 тысяч человек из разных стран зарегистрировались для участия в международной олимпиаде Open Doors, которая дает возможность поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов без вступительных испытаний. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада проводится по национальному проекту «Наука и университеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФи Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация «Глобальные университеты».

«Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Россия входитв десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors — это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязаниях зарегистрировались уже около 30 тысяч человек из 176 стран», — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

За 5 лет в олимпиаде приняли участие более 245 тысяч молодых людей из 197 государств. Из них 2,8 тысячи получили право на бесплатное обучение в российских университетах.

Первый этап олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй — с 10 по 19 января 2023 года, третий этап для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта.

Списки победителей по треку магистратуры опубликуют в середине февраля 2023 года, а по треку аспирантуры — в середине марта. Воспользоваться правом поступления можно в течение двух лет.

«За последние три года в наших вузах количество иностранных студентов выросло на 26 тысяч человек и по итогам 2021 года составило 324 тысячи человек. Сейчас у абитуриентов из-за рубежа наибольшей популярностью пользуются такие профили олимпиады, как «Инженерия и технология», «Клиническая медицина и общественное здравоохранение», «Компьютерные науки и науки о данных» и «Биология и биотехнологии». Иностранцы, которые хотят учиться в российских вузах, заполнили более 40 тысяч портфолио на участие, из них — свыше 10 тысяч по треку аспирантуры, что говорит о желании заниматься наукой в России», — подчеркнул министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

В этом году для участников доступно 14 профилей. С их списком можно ознакомиться на сайте проекта: https://od.globaluni.ru/#subjects. В каждом предусмотрено два трека: магистратуры и аспирантуры. Участники могут проходить интеллектуальные испытания сразу по нескольким профилям и одному или обоим трекам.

Принять участие в олимпиаде могут иностранные граждане, имеющие высшее образование или завершающие обучение соответствующего уровня в 2023 году — абитуриенты магистратуры и аспирантуры, а также лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом.

Подать заявку на участие в олимпиаде можно до 10 декабря 2022 года по ссылке: https://od.globaluni.ru/register.php.

Молодым людям необходимо заполнить портфолио и написать мотивационное письмо о причинах выбора профиля и почему он хочет обучаться в России, а также выполнить олимпиадные задания. По треку аспирантуры предусмотрено онлайн-собеседование с потенциальным научным руководителем.