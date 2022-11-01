Москва, , 16:26 — REGNUM Судя по статистике, с каждым годом количество жителей России, обладающих достаточными накоплениями на черный день, понижается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал результаты исследования, которое показало, что 47% опрошенных жителей РФ не могут похвастаться наличием накоплений на черный день.

Сбережения на чёрный день Pictures of Money

«На это влияют экономические кризисы, политическая обстановка, инфляция, средний уровень доходов в стране и прочее, — сказал он. — И это достаточно тревожно. Пора внедрять в массы культуру правильного обращения с личными финансами. С 2008 года количество людей без сбережений выросло с 28% до 47%. Это говорит о том, что данный тренд, скорее всего, будет продолжаться, особенно учитывая нестабильную экономическую ситуацию в стране и в мире. Говорить о переходе на сберегательную модель поведения можно сколь угодно долго, но от этого мало что изменится. Необходимо внедрять специализированные программы: учить элементарному управлению финансами в школе, в институте и пр. Тогда следующее поколение будет финансово грамотным и сможет эффективно управлять собственными сбережениями».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) не имеет никаких накоплений.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос показал, на какой период жителям РФ хватит накопленных денег