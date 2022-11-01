Москва, 2 ноября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект о выплате военных пенсий при мобилизации внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается внести изменения о том, что пенсионерам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, выплата назначенных пенсий за выслугу лет на время службы не приостанавливается.

Поправки вносятся в закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей».

«Приостановление выплаты пенсии за выслугу лет в данной ситуации вызывает среди военных пенсионеров социальную напряженность», — отметил Нилов.

В целом авторы инициативы убеждены, что при вынужденном поступлении пенсионера на военную службу в связи с мобилизацией пенсия за выслугу лет не должна приостанавливаться.