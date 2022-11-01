Великий Новгород, , 16:32 — REGNUM Власти Новгородской области выполнили установленную норму призыва военнообязанных граждан в рамках частичной мобилизации и больше выдавать повестки о мобилизации не будут. Об этом сообщил 1 ноября военный комиссар региона Олег Зайченко.

Военный билет Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По его словам, военкоматы Новгородской области больше не вручают повестки военнослужащим, а также не ведут розыск граждан, ранее получивших повестки.

«Сейчас мы продолжаем плановую работу по направлению граждан в зону специальной операции исключительно на добровольных началах», — сказал Зайченко и уточнил, что военнослужащим, призванным по мобилизации и имеющим соответствующие записи в военных билетах, необходимо прийти в военкомат, чтобы аннулировать записи или чтобы отправиться на территорию проведения СВО.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 1 ноября в Новгородской области начался призыв граждан на военную службу по призыву, как и по всей стране.

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