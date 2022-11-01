Уфа, 1 ноября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Ассоциацию «Деловые соотечественники», которая объединит башкирских предпринимателей за рубежом, предложил создать премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в ходе пленарной дискуссии «Российские регионы и соотечественники: углубляя торгово-экономическое сотрудничество», которая прошла в рамках всемирной тематической конференции российских зарубежных соотечественников «Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени». Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Сообщается, что в Башкирии работа с крупными башкирскими диаспорами ведется длительное время. При этом наибольшее число земляков из республики проживает в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

Отмечается, что в 2021 году по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова в республике стартовал проект «Атайсал».

«В проекте «Атайсал» участвуют более трех тысяч человек, в том числе проживающие за рубежом в США, Испании, Австрии. Это более 11 тысяч проектов на сумму порядка 1 млрд 300 млн рублей», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По его словам, несмотря на агрессивную санкционную политику, зарубежные бизнесмены настроены на сотрудничество. Такую позицию на встрече в Москве обозначили представители 12 стран, участвовавших в обсуждении, сообщил он.

Сообщается, что тогда депутат Европарламента Тьери Мариани предложил создать международную платформу «Уфимский диалог», в которую бы вошли представители бизнеса и политики из разных стран.

Отмечается, что эту идею поддержал комитет Госдумы по экономической политике.

«Получен официальный запрос от Тьерри Мариани с просьбой определить дату встречи. Сейчас мы ведем подготовку первого заседания «Уфимского диалога». Думаю, что итогом первой встречи будет официальное обращение в Европарламент. Здесь нужно активно подключать и наших зарубежных соотечественников. Ведь именно они могут стать движущей силой для снятия санкционных барьеров для бизнеса», — добавил Назаров.

Сообщается, что в целях практической реализации и продвижения решений, принятых на полях «Уфимского диалога» Андрей Назаров предложил создать ассоциацию «Деловые соотечественники», которая объединит башкирских предпринимателей за рубежом.