Грайворонский район, Белгородская область, 1 ноября 2022, 16:18 — REGNUM Село Козинка Грайворонского городского округа попало под обстрел ВСУ 1 ноября. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Зафиксированы повреждения нескольких ангаров, а также легкового автомобиля.
На месте происшествия находятся глава округа Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы. Власти проводят подомовой обход территории.