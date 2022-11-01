Херсон, 1 ноября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Новая Каховка Херсонской области полностью готова к старту отопительного сезона. Об этом сообщили 1 ноября в администрации города.

Отопление

«На данный момент отопительную систему тестируют в целях устранения неполадок, прорывы старых изношенных труб оперативно устраняют сотрудники местных коммунальных служб», — уточнили в администрации.

К началу отопительного сезона в котельные поставлено порядка 100 тонн угля. В первую очередь отопление будет запущено в социально важных объектах — детских садах, школах, поликлиниках и больницах.

Всего в Херсонскую область поступит 30 тыс. тонн угля, все котельные будут снабжены твердым топливом. Также регион полностью перешёл на обеспечение российским газом.

«Мы переключились на обеспечение газом с территории России, с территории Крыма. Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что Херсонская область будет обеспечена газом в достаточном количестве. Особенно это важно для нас при подготовке к осенне-зимнему периоду при наступлении холодов», — сказал глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.