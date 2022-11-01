Москва, 1 ноября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Вероятнее всего, в России цены на аренду жилья продолжат снижаться в соответствии с динамикой снижения реальных доходов населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявила замдиректора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

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«Мы также не исключаем резких колебаний на рынке аренды жилья в Москве в ближайшем обозримом будущем, — сказала Школьная. — При отсутствии ситуаций, вызывающих миграцию населения и резкое сокращение рабочих мест в индустрии услуг, цены на аренду будут снижаться плавно. Бюджетные «однушки» и «двушки», при любых сценариях остаются наиболее ликвидным товаром на рынке аренды. Квартиры, относящиеся к дорогому сегменту, могут потерять в процентном выражении значительно больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России цены на аренду студий и однокомнатных квартир будут снижаться медленнее стоимости аренды более просторных жилищ.