Москва, , 16:15 — REGNUM Российские банки пока не предлагают небогатым жителям РФ выгодных условий для размещения сбережений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал результаты исследования, которое показало, что больше 50% жителей России не заинтересовались идеей ЦБ РФ о вкладах для небогатых людей — с зарплатой до 30 тысяч рублей.

Сбережения на чёрный день Pictures of Money

«Разработка специальных условий всегда должна давать возможность увеличивать имеющиеся сбережения, чего в предложении Банка России пока не просматривается, — сказал Цыганов. — На сегодня небогатый человек может в любой момент открыть вклад, законодательных ограничений по сумме вклада нет. Скорее есть понимание, что не всегда есть свободные средства для этого и привлекательный доход, который может получить гражданин, отказавшийся от текущего потребления. В предложениях содержится формула — ключевая ставка + 1 процентный пункт. При условии ограничения вклада 100 тысячами рублей дополнительная доходность составит не более 1 тыс. рублей в год, что не всегда простимулирует даже малообеспеченного гражданина».

Как полагает Цыганов, российским банкирам стоит подумать о возможности розыгрыша призов и дополнительных денежных средств.

«То есть о дополнительной к процентному доходу лотерее по аналогии с имевшимся в бывшем СССР и Российской империи инструментом (выигрышный заем, беспроигрышный заем), по которому разыгрывались существенные призы и суммы, проводились зрелищные розыгрыши, что также привлекало людей», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее повышение в РФ ставок по кредитам, в том числе и по ипотечным, назвали долгосрочным трендом.

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