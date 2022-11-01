Новосибирск, , 16:13 — REGNUM В Госдуме назвали вопиющим происшествие с 14-летним подростком в Новосибирской области, которого избили во дворе школы дети мигрантов.

«Очередной вопиющий случай, который не останется без должного резонанса и соответствующей реакции. Все необходимые запросы будут направлены в МВД, прокуратуру, губернатору (Андрею Травникову — ред.)», — сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Нельзя позволить спустить этот чудовищный инцидент на тормозах, подчеркнул парламентарий.

Так депутат отреагировал избиение подростка во дворе школы в селе Новолуговое, которое граничит с Первомайским районом Новосибирска.

Родители подростка обратились с заявлением в полицию, сообщается, что следователи уже опросили сотрудников единственного в Новолуговом учебного заведения и изъяли видеозапись с избиением.

Подросток находится в больнице с сотрясением мозга, ему предстоит сложная лицевая операция — у него сломан нос, осколки в черепе, зубы травмированы, щеки зашиты изнутри, рассказал отец ребенка СМИ.