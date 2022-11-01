Москва, 1 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В России наибольшую активность при покупке товаров в интернете проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября сообщили в финансовом университете при правительстве РФ со ссылкой на соответствующее исследование, проведенное данным вузом и страховой компанией «Ингосстрах».

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«Исследование показало, что 44% жителей крупных и средних городов часто и достаточно часто совершают покупки в интернете как через мобильные приложения, так и на сайтах компаний, — выяснили эксперты. — Наибольшая активность в приобретении товаров и услуг через интернет отмечена в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Высокой активностью на рынке онлайн-покупок отличаются также молодежь и лица с высоким уровнем дохода».

Кроме того, организаторы исследования установили, что 20% жителей крупных и средних городов покупают страхование в интернете.

«Лидерами здесь являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. Чаще всего покупают онлайн-страхование молодые люди до 30, обладатели высшего образования, а также представители россиян с высоким уровнем дохода. При этом основная масса продаж страхования через интернет приходится на обязательное страхование автогражданской ответственности», — сообщили в вузе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Совфед одобрил закон об эксперименте по продаже рецептурных лекарств по интернету.