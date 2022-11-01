Ханты-Мансийск, 1 ноября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Из Тюмени в Дубай открываются рейсы с 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании«ЮТэйр».

Aviasovet.ru ЮТэйр

Рейсы будут выполняться по пятницам. Время полёта составит пять часов. Стоимость билетов — от 14,8 тыс. рублей.

«Уже летаем в Арабские Эмираты из Грозного, сейчас открываем рейс из Тюмени и планируем ещё один из Сургута», — заявил президент «ЮТэйр — Пассажирские авиалинии» Олег Семёнов.