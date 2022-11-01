Оксана Переможенко, 1 ноября 2022, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты Америки возобновили инспекции на подконтрольной киевскому режиму территории для того, чтобы отследить поставки вооружения Киеву, сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника Reuters.
Источник утверждает, что существует риск того, что оружие может попасть «не в те руки». По словам источника агентства, состоялось несколько подобного рода инспекций, а Киев якобы охотно сотрудничает со Штатами, а в вопросе применения поставленного киевскому режиму оружия в Киеве демонстрируют «прозрачность».
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Киев уже успел продать оружие «не в те руки», — раньше надо было контролировать. Другие считают, что это и было целью США, — чтобы оружие попало «не в те руки».
«Никогда такого не было, и вот опять», — отреагировал один из участников обсуждения.
«Поздняк метаться, всё украдено до нас, ищите в Европе и в подбитой технике в Сирии», — не без сарказма добавил Анатолий.
«Тю. Да оно (оружие. — О. П.) давно уже по всему миру гуляет, американцы, вы — лохи», — смеется Zлая Курля.
«Соседский пацан-двоечник, который учится с трудом в третьем классе, и то быстрее соображает…» — задумался Июнь-Близнец.
«Похоже, сами решили контролировать вооружение в третьи страны? Вислоухие много воруют…» — не без сарказма прокомментировал Vadim K.
«Ну и толку, что они проследят? Они что, у нас отнимут, если что?» — смеется Victor.
«Ну я бы сказал, что передача оружия [киевскому режиму] — это уже передача не в те руки», — добавил Ivan E.
«Отслеживальщики они еще те… В своё время бесконтрольно моджахедов вооружали, потом — ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не так давно в Афгане оставили оружие на миллиарды долларов», — прокомментировал Rustem.
«Да поздняк уже отслеживать! Всё, что должно было быть продано, уже продано!» — пишет Галина Г.
«Вооружили, видимо, кого надо «в серую», теперь типа мы хорошие, мы следим. Ага», — отреагировал Антон Ш.
«Лимит на террор выбран! Спецом они оружие не учитывают, чтобы в разных местах конфликты и беспорядки разжигать! У них принцип «кому война, а кому мать родна». Чем хуже у соседа, тем лучше у нас. Государство-вампир!» — написала Oxana S.
«Возобновляют? А что, они изначально отслеживали, что ли?» — удивилась Натали.
«Да пусть ваше оружие будет направлено против вас же…» — не выдержала Алла С.
«Ну это же цирк! Да, попадёт не в те руки, но так спонсоры и задумывали», — добавил Саша.
«Там уже давно усё (всё. — О. П.) продали», — с сарказмом подытожила Валентина.