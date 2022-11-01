Тегеран, , 16:11 — REGNUM Политика Ирана может сделать его символом мирного сотрудничества и сосуществования последователей разных религий. Об этом 1 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашиняна на совместной с иранским президентом Эбрахимом Раиси пресс-конференции в Тегеране.

Никол Пашинян primeminister. am

Пашинян высоко оценил отношение в Иране к армянской общине. Он также отметил принципиальные взгляды Тегерана на вопросы безопасности в регионе.

«Я согласен с мнением президента Ирана об установлении стабильного мира и безопасности в регионе», — сказал армянский премьер-министр.

Он также сообщил, что проинформировал Раиси об итогах встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи при посредничестве российского лидера Владимира Путина.

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