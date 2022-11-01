Москва, , 17:44 — REGNUM Главы спецслужб стран СНГ договорились о совместной борьбе с деструктивной деятельностью иностранных некоммерческих организаций, которые используют «мягкую силу» для дестабилизации обстановки. Об этом написал в своём телеграм-канале российский тюрколог Владимир Аватков.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Такое решение особенно примечательно тем, что буквально месяц назад Госдепартамент США обнародовал программу по финансированию своих НКО в странах Средней Азии», — подчеркнул он.

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Эксперт акцентировал внимание на заявлении начальника Центрального командования вооружённых сил США (CENTCOM) Майкла Куриллы по итогам визита в страны Туркестанского региона:

«США будут пытаться использовать «мягкую силу» в странах, не уверенных в американской стойкости и не желающих противостоять России. Это будет очень тонкий подход. Нам придется быть очень терпеливыми, и это принесет дополнительные выгоды». Майкл Курилла

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По словам политолога, спецслужбы стран СНГ важно понять и запомнить, что аналогичные угрозы могут исходить не только от США, но и от Турции. Чему есть множество наглядных примеров.

«Вопрос только в том, понимают ли наши среднеазиатские братья всю угрозу, которую несет «туркоцентричная» интеграция. Понимают ли они всю опасность потери своей собственной культуры и идентичности? Остается надеяться, что это совместно принятое решение является первым шагом к осознанию», — подытожил Аватков.

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