Москва, , 16:09 — REGNUM Средняя цена на нефть марки Urals, являющуюся основной статьёй российского экспорта, в октябре 2022 года составила $70,62 за баррель. Об этом сообщает 1 ноября пресс-служба Минфина России.

Российская нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В октябре 2021 года средняя стоимость нефти Urals составляла $81,49 за баррель. Таким образом, в годовом выражении показатель снизился в 1,15 раза.

За январь–октябрь текущего года средняя цена на Urals сложилась в размере $79,57 за баррель против $67,51 за баррель за аналогичный период прошлого года.