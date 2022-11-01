Париж, , 16:07 — REGNUM Во французском департаменте Па-де-Кале объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и шторма, передает BFM TV.

Шторм Nasa.gov

В Па-де-Кале дует сильный ветер из-за прохождения шторма «Клаудио». Согласно показаниям метеорологической службы, зарегистрированы порывы ветра со скоростью до 129 км/ч. В Булонь-сюр-Мер скорость ветра достигает 109 км/ч.

В ночь с 31 октября на 1 ноября шторм «Клаудио» обрушился на департамент Манш, где были зафиксированы порывы ветра до 116 км/ч в коммуне Барнвиль-Картере или 111 км/ч в Барфлёре.