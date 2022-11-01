Волгоград, , 16:06 — REGNUM Перерасчёт за непредоставленные коммунальные услуги произведут для абонентов Волгограда, оставшихся без воды и тепла из-за аварии на коллекторе. Об этом 1 ноября сообщили в концессиях тепло- и водоснабжения.

Платёжка за коммунальные услуги Kaluga-gov.ru

Платёжки пересчитают автоматически, начиная с момента аварии 28 октября. Потребителям для получения перерасчёта никуда обращаться не нужно.

«Поскольку приостановка в подаче ресурса произошла на стыке двух месяцев, данные о компенсации будут отражены в платежных документах за ноябрь», — заверили в ресурсоснабжающих организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Советского и Ворошиловского районов Волгограда несколько суток провели без воды и отопления из-за порыва канализационного коллектора. Подачу водоснабжения начали возобновлять 1 ноября.