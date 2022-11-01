Салехард, 1 ноября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. На Ямале в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Санкт-Петербурга по обвинению его в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Дарья Драй ИА REGNUM Работник судна

По версии следствия, в июле 2020 года 36-летний обвиняемый, управляя маломерным судном на реке Таз в районе причала села Газ-Сале, нарушил правила безопасности движения и допустил столкновение с судном типа «Крым», судоводитель которого после этого оказался в воде и утонул.

Житель Санкт-Петербурга обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале по аналогичной статье уголовного кодекса обвиняется владелец моторной лодки, который при движении по реке маломерного судна допустил его опрокидывание. Пассажиры лодки были без спасательных жилетов, одна женщина утонула.