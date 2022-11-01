Херсон, 1 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Курсирование пассажирских катеров через Днепр в Херсонской области будет прекращено после завершения процесса перемещения населения в безопасные районы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил врио главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

«Ещё ходят пассажирские катера, но после того, как мы отселим уже и левый берег, они будут остановлены», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре шёл активный процесс перемещения жителей Херсона и районов, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег. 31 октября власти региона объявили о необходимости отселения жителей 15-километровой зоны левого берега Днепра. Этот процесс планируется завершить за три дня.