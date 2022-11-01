Тегеран, 1 ноября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Объём торгового оборота между Ираном и Армений за последние месяцы вырос более, чем на 40%. Об этом 1 ноября заявил иранский президент Эбрахим Раиси на совместной с армянским премьер-министром Николом Пашиняном конференции в Тегеране.

Mehr News Agency Ибрагим Раиси

«Наша цель — увеличить торговые отношения до $3 млрд, что может быть достигнуто при желании двух стран», — сказал Раиси.

Он добавил, что хорошие отношения между двумя странами также положительно повлияют и на ситуацию в регионе. Раиси также назвал Кавказский регион частью истории, цивилизации и культуры Ирана.

Напомним, Пашинян прибыл в Иран 1 ноября с официальным визитом. Он провёл переговоры с Раиси.