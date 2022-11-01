Саратов, , 16:36 — REGNUM В Саратовской области впервые с помощью камер фотовидеофиксации будут ловить нарушителей на ходу. Приобретение и установка комплексов ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожная разметка «Фотовидеофиксация» Гибдд.рф

Нарушения автомобилистов будут фиксироваться во время движения. Комплексы направлены на выявление таких нарушений правил дорожного движения, как выезд на встречную полосу, превышение скорости, движение по полосе, предназначенной для движения общественного транспорта.

Планируется приобретение трех таких комплексов. На их поставку и установку объявлен аукцион. Цена контракта составляет около 25 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Саратовской области внедрение интеллектуальных транспортных систем поможет снизить аварийность. В 2022—2023 годах на эти цели выделяется свыше 300 млн рублей.

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