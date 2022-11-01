Абу-Даби, 1 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC сохранила интерес к «Арктик СПГ —2», а также продолжает финансировать проект. Об этом сегодня, 1 ноября, журналистам в кулуарах конференции ADIPEC в Абу-Даби, заявил глава компании Тецухиро Хосоно.

Neftegaz.ru Арктик СПГ — 2

«Да, конечно», — ответил на вопрос журналистов Тецухиро Хосоно о том, заинтересована ли компания в проекте.

Отметим, что акционерами проекта являются «Новатэк» (60%), CNPC (10%), CNOOC Limited (10%), Total (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC (10%).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Новатэка Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил, что проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» готов примерно на 70%.

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