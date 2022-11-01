Херсон, , 15:54 — REGNUM Мероприятия по перемещению жителей Херсонской области из 15-километровой зоны левого берега Днепра планируют провести в течение трёх дней. Об этом врио главы администрации региона Владимир Сальдо сообщил 1 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

Владимир Сальдо khogov.ru

«Максимум дня три, эта работа будет завершена», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, о расширении зоны перемещения жителей Херсонской области Сальдо сообщил 31 октября. Решение связано с информацией о планах Киева нанести массированный удар по Каховской ГЭС. По данным властей, вывезти из 15-километровой зоны левобережья Херсонской области планируется около 70 тысяч человек.