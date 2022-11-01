Париж, 1 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен подвергла резкой критике президента Франции Эммануэля Макрона за отсутствие французского флага на опубликованном в соцсети видео, передает BFM TV.

Марин Ле Пен

В видео, размещенном в социальной сети, Эммануэль Макрон поделился телефонным разговором, который у него состоялся с победившим на выборах в Бразилии президентом. Во время этой короткой беседы президент сидит за своим рабочим столом. За ним расположен европейский флаг. Ракурс, под которым снято видео, не позволяет увидеть французский флаг.

«Господин президент, где французский флаг, которым вы должны дорожить?», — отреагировала Марин Ле Пен.

«Несомненно, за рамками, как и национальные интересы, о которых вы давно не думаете», — добавила лидер депутатов Национального объединения в Ассамблее, подвергнув критике также «непринужденный тон», с которым Эммануэль Макрон обращался к президенту Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с новым президентом Бразилии через несколько часов после победы на выборах.

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