Анкара, 1 ноября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. В течение ближайшего времени намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима В. Зеленским по вопросу «зерновой сделки» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом 1 ноября рассказал журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Наш президент намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни», — сказал он.

Также Чавушоглу уточнил, что Эрдоган в данный момент решает связанные с «зерновой сделкой» вопросы и добавил, что, как считают в Анкаре, возобновление этого соглашения пойдёт на пользу всем входящим в неё сторонам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что к деэскалации призывает стороны конфликта на территории б. УССР Китай.