Кемерово, 1 ноября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области квартиры в новостройке получили ещё 50 детей-сирот. Ключи от собственного жилья в Салаире Гурьевского округа получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

«К строительству жилых домов в Кузбассе подходим комплексно, создаём новое качество жизни для людей, — отметил Цивилёв. — До конца этого года сдадим ещё 11 жилых домов для незащищенных категорий населения».

Отметим, что новый пятиэтажный дом в Салаире построен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В нём 50 однокомнатных квартир. Все они предоставлены воспитанникам детских домов.